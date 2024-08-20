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Эксперт Меркурис: в зоне СВО идет обрушение фронта из-за неспособности ВСУ обороняться
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Британский эксперт сообщил плохие для ВСУ новости на фронте

Эксперт Меркурис: в зоне СВО идет обрушение фронта из-за неспособности ВСУ обороняться

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине происходит обрушение фронта, потому что украинская армия не может удержать оборону. Такое заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

"Повсюду линии фронта рушатся, и самые мрачные новости приходят из района Торецка", — заявил аналитик.

Он подчеркнул, что Нью-Йорк (российское название — Новгородское) полностью пал.

По его словам, ВС РФ продолжают двигаться вперед и брать под свой контроль новые территории, так как у ВСУ нет нормальных оборонительных сооружений.

Днем ранее Минобороны России сообщило о том, что населенный пункт Новгородское перешел под контроль российской армии.

Фото: Facebook*/59th Yakiv Handziuk Motorized Brigade

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