В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине происходит обрушение фронта, потому что украинская армия не может удержать оборону. Такое заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

"Повсюду линии фронта рушатся, и самые мрачные новости приходят из района Торецка", — заявил аналитик.

Он подчеркнул, что Нью-Йорк (российское название — Новгородское) полностью пал.

По его словам, ВС РФ продолжают двигаться вперед и брать под свой контроль новые территории, так как у ВСУ нет нормальных оборонительных сооружений.

Днем ранее Минобороны России сообщило о том, что населенный пункт Новгородское перешел под контроль российской армии.

Фото: Facebook*/59th Yakiv Handziuk Motorized Brigade

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