Российские войска мешают снабжению ВСУ своими минами

Пути снабжения украинской армии покрыты российскими минами. Об этом сообщает издание Forbes. Отмечается, что ВС РФ делают это вместо того, чтобы напрямую наносить удары по пунктам снабжения или транспорту.

"Используя артиллерийские снаряды, разбрасывающие мины, российские военные покрывают дороги противотанковыми минами, делая их непроходимыми без кропотливого разминирования", — говорится в сообщении.

Кроме того, автор статьи добавил, что все линии снабжения очень важны для украинских войск. В связи с этим подобная тактика российской армии может существенно повлиять на ВСУ.

Стоит отметить, что ВС РФ продолжают продвигаться по всей линии фронта. Украинские войска никак не могут повлиять на продвижение россиян, поэтому вынуждены покидать свои позиции.

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