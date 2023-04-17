Украинские боевики столкнутся с невиданными преградами при попытке контрнаступления. Об этом сообщает испанское издание El Pais.
Авторы издания убеждены, что вооруженные силы России создали продуманные инженерные укрепления, которых не строили в Европе на протяжении 80 лет.
Такое же мнение выразили британские разведчики, утверждающие, что вооруженные силы России стали еще более грозным противником для ВСУ.
В завершении статьи эксперт отмечает, что украинские боевики для проведения наступления должны сконцентрировать силы, превосходящие обороняющую сторону по меньшей мере в три раза. Вне зависимости от итогов контрнаступления, потери у ВСУ будут колоссальными.
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