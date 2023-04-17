Украинские боевики столкнутся с невиданными преградами при попытке контрнаступления. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Авторы издания убеждены, что вооруженные силы России создали продуманные инженерные укрепления, которых не строили в Европе на протяжении 80 лет.

Такое же мнение выразили британские разведчики, утверждающие, что вооруженные силы России стали еще более грозным противником для ВСУ.

В завершении статьи эксперт отмечает, что украинские боевики для проведения наступления должны сконцентрировать силы, превосходящие обороняющую сторону по меньшей мере в три раза. Вне зависимости от итогов контрнаступления, потери у ВСУ будут колоссальными.