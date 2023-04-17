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  • Опубликована сегодня в 13:13

Newsweek: контрнаступление Украины запланировано на 30 апреля

Наступление вооруженных сил Украины запланировано на 30 апреля. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на секретные документы, утекшие в сеть.

Авторы издания отмечают, что поставки военной помощи киевскому режиму завершаются с началом весеннего контрнаступления, запланированного на 30 апреля.

По данным издания, нападение будет начато 10-м украинским оперативным корпусом, в который входят девять бригад. В настоящее время они перевооружаются силами США и их союзников.

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