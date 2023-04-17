Сотрудники правоохранительных органов задержали под Брянском гражданина России, который пытался уехать на Украину и вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Арестованным оказался 23-летний житель Новошахтинска. По данным издания, злоумышленник планировать вступить в ряды преступной группировки и сражаться против вооруженных сил России.

На допросе обвиняемый рассказал, что по заданию украинских боевиков бросил в своем городе три коктейля Молотова в военкомат в своем городе. Вскоре после этого он получил инструкции как отправиться на Украину.