Сотрудники правоохранительных органов задержали под Брянском гражданина России, который пытался уехать на Украину и вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Арестованным оказался 23-летний житель Новошахтинска. По данным издания, злоумышленник планировать вступить в ряды преступной группировки и сражаться против вооруженных сил России.
На допросе обвиняемый рассказал, что по заданию украинских боевиков бросил в своем городе три коктейля Молотова в военкомат в своем городе. Вскоре после этого он получил инструкции как отправиться на Украину.
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