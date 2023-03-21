Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.03.2023 : 76,6044
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.03.2023 : 81,4635
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 8:22

ВС РФ уничтожили вражескую технику в районе Марьинки

Вооруженные силы России уничтожили технику ВСУ самоходным противотанковым ракетным комплексом "Штурм-С". Об этом сообщает РИА Новости.

Произошло это недалеко от Марьинки в ДНР.

"За моей спиной самоходный противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С", который сейчас находится на боевой работе — ведет разведку целей и наблюдение для выявления и поражения бронированной и небронированной техники противника", — отметил российский военный в комментарии агентству.

Отметим, что "Штурм-С" вооружен сверхзвуковыми ракетами 9М114 "Кокон". Максимальная дальность стрельбы изделий составляет пять километров.

Мир

ВКС РФ пресекли нарушение государственной границы бомбардировщиками США

Самолет был поднят по тревоге

Читать полностью

В Джанкое сработала система ПВО

Один человек пострадал

Читать полностью

Общество

Директор музея изобразительных искусств имени Пушкина написала заявление об увольнении

По собственному желанию

Читать полностью

В Москве в возрасте 103 лет скончался старейший Герой СССР Василий Решетников

Он был участником Великой Отечественной войны

Читать полностью

Новости