Вооруженные силы России уничтожили технику ВСУ самоходным противотанковым ракетным комплексом "Штурм-С". Об этом сообщает РИА Новости.

Произошло это недалеко от Марьинки в ДНР.

"За моей спиной самоходный противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С", который сейчас находится на боевой работе — ведет разведку целей и наблюдение для выявления и поражения бронированной и небронированной техники противника", — отметил российский военный в комментарии агентству.