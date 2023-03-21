Вооруженные силы России уничтожили технику ВСУ самоходным противотанковым ракетным комплексом "Штурм-С". Об этом сообщает РИА Новости.
Произошло это недалеко от Марьинки в ДНР.
"За моей спиной самоходный противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С", который сейчас находится на боевой работе — ведет разведку целей и наблюдение для выявления и поражения бронированной и небронированной техники противника", — отметил российский военный в комментарии агентству.
Отметим, что "Штурм-С" вооружен сверхзвуковыми ракетами 9М114 "Кокон". Максимальная дальность стрельбы изделий составляет пять километров.
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