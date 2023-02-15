Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал о росте числа украинских боевиков на запорожском направлении. Об этом сообщает ТАСС.
За прошедшую неделю число бандитов увеличилось на 5 тыс. человек. Ранее численность группировки здесь достигала 20 тыс. человек.
При этом Рогов подчеркнул, что линия соприкосновения по-прежнему остается стабильной.
Международный экономический форум СНГ в Москве пройдет с участием генсека ШОС
Политик из Шанхая приглашен генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым на пленарное заседание, которое состоится 17 марта
Военная поддержка Грузии и Молдавии взята под контроль странами НАТО
Список также дополнили Босния и Герцеговина, как "партнёры, которые находятся в опасности"
Вице-президент Зверева: кинофестиваль "Дух огня" сохранил международный статус
В программу мероприятия вошли шесть российских и семь иностранных картин
Издательские дома активизируют формат саммари, или "завуалированное пиратство"
Это означает, что в дальнейшем содержание книг жанра нон-фикшн будет содержать ключевые идеи произведения без использования оригинального текста или определенных отрывков