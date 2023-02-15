Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал о росте числа украинских боевиков на запорожском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

За прошедшую неделю число бандитов увеличилось на 5 тыс. человек. Ранее численность группировки здесь достигала 20 тыс. человек.

При этом Рогов подчеркнул, что линия соприкосновения по-прежнему остается стабильной.