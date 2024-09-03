Российский спецназовец рассказал о сложности уничтожения американской бронетехники

Спецназовец "Спас": уничтожить американскую технику не так просто

Для уничтожения американской бронетехники необходима особая тактика, потому что у нее очень мало уязвимых мест. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал российский спецназовец с позывным "Спас".

Недавно боец подбил в зоне проведения спецоперации американский БТР Maxx Pro.

"Спас" подчеркнул, что во время боевых действий он также уничтожал танки Abrams, бронированные пикапы и несколько БМП Bradley.

"Американская техника очень крепкая, у нее не так-то много уязвимых мест. Поэтому важно не только виртуозно пилотировать дрон, но и знать матчасть - куда именно ударить", - заявил российский военнослужащий.

Он рассказал, что уничтожил БТР с помощью беспилотника, поразив прямым попаданием двигатель боевой машины. Кумулятивный снаряд попал под прямым углом в капот военной техники.

Фото: army.mil/Sgt. Jason Stadel, 16th Mobile Public Affairs Detachment