Российский спецназовец рассказал о сложности уничтожения американской бронетехники

Для уничтожения американской бронетехники необходима особая тактика, потому что у нее очень мало уязвимых мест. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал российский спецназовец с позывным "Спас".
Недавно боец подбил в зоне проведения спецоперации американский БТР Maxx Pro.
"Спас" подчеркнул, что во время боевых действий он также уничтожал танки Abrams, бронированные пикапы и несколько БМП Bradley.
"Американская техника очень крепкая, у нее не так-то много уязвимых мест. Поэтому важно не только виртуозно пилотировать дрон, но и знать матчасть - куда именно ударить", - заявил российский военнослужащий.
Он рассказал, что уничтожил БТР с помощью беспилотника, поразив прямым попаданием двигатель боевой машины. Кумулятивный снаряд попал под прямым углом в капот военной техники.
Фото: army.mil/Sgt. Jason Stadel, 16th Mobile Public Affairs Detachment
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