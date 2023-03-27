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  • Опубликована сегодня в 16:19

Global Times: размещение ядерного оружия в Белоруссии – это сигнал для США, что не следует вмешиваться в конфликт на Украине

Заявление президента России Владимира Путина относительно размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии стало для Вашингтона сигналом не вмешиваться в конфликт на Украине. Об этом сообщает Global Times

Авторы издания отмечают, что Москва планирует показать странам Запада, что если они начнут поставлять киевскому режиму оружие массового поражения, то на это будет дан ответ.

Напомним, ранее Путин заявил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

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