Украинский военнопленный Николай Тяжкороб поделился воспоминаниями о том, что командования ВСУ обещали своим солдатам, что заход в Курскую область будет длиться 15 суток. Об этом стало известно посредством опубликованных Министерством обороны РФ видеокадров.

В соответствии с рассказом пленного, командиры ВСУ обманули солдат, когда сообщили, что заход в субъект Российской Федерации — Курскую область — будет длиться 15 дней. В итоге все украинские солдаты сейчас с ранениями, а некоторые и вовсе погибли, добавил он. Он также заявил, что украинские боевики в тот момент были "как мясо". Тяжкороб добавил, что тем, у кого были финансы или транспортное средство, удалось сбежать.

По мнению пленного, нападение Вооружённых сил Украины лишено смысла.

Кроме того, он информировал, что украинских солдат расположили в жилых помещениях мирных граждан. Он добавил, что боевики Украины занимались мародёрством, разрушали продовольственные помещения, а также осуществляли кражи домов. В конце он порекомендовал украинским солдатам сдаваться в плен силам Российской Федерации и не обращать внимания на то, что говорят им их командиры, которые "не правы".

Фото: Flickr / Marines (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)