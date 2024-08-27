Украинский военнопленный Николай Тяжкороб поделился воспоминаниями о том, что командования ВСУ обещали своим солдатам, что заход в Курскую область будет длиться 15 суток. Об этом стало известно посредством опубликованных Министерством обороны РФ видеокадров.
В соответствии с рассказом пленного, командиры ВСУ обманули солдат, когда сообщили, что заход в субъект Российской Федерации — Курскую область — будет длиться 15 дней. В итоге все украинские солдаты сейчас с ранениями, а некоторые и вовсе погибли, добавил он. Он также заявил, что украинские боевики в тот момент были "как мясо". Тяжкороб добавил, что тем, у кого были финансы или транспортное средство, удалось сбежать.
По мнению пленного, нападение Вооружённых сил Украины лишено смысла.
Кроме того, он информировал, что украинских солдат расположили в жилых помещениях мирных граждан. Он добавил, что боевики Украины занимались мародёрством, разрушали продовольственные помещения, а также осуществляли кражи домов. В конце он порекомендовал украинским солдатам сдаваться в плен силам Российской Федерации и не обращать внимания на то, что говорят им их командиры, которые "не правы".
Фото: Flickr / Marines (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Бразилия, ЮАР и Индонезия обеспокоены, что Запад смягчит условия для ударов по РФ
Федеративная Республика Бразилия, Индонезия и Южно-Африканская Республика встревожены тем, что западные государства безостановочно ослабляют условия использования Украиной своего оружия для атак по российской территории. Об этом на одном из мероприятий для СМИ информировал китайский дипломат Ли Хуэй, пишет РИА Новости.
Такер Карлсон: администрация Байдена поощряет арест Дурова
Задержание российского предпринимателя, создателя социальной сети "ВКонтакте" и системы Telegram Павла Дурова во Французской Республике – это отличительная черта диктатуры. Такое мнение высказал политический обозреватель, журналист из США Такер Карлсон. Об этом информирует агентство РИА Новости.
Яна Рудковская застряла в Сочи из-за мощного урагана и непогоды
Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, оказалась заложницей стихии в Сочи, когда мощный ураган обрушился на город.
Шура случайно подтвердил, что Глюкоза прошла лечение в рехабе
На недавнем концерте Глюк'oZa в Красноярске произошел скандал, который до сих пор не утихает.