Украинский конфликт подойдет к концу только после полной капитуляции Киева. Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон во время интервью на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

"Единственный способ, которым это может закончиться, — это полная безоговорочная капитуляция Украины", — заявил бывший работник ЦРУ.

По его словам, у непризнающего Россией легитимность президента Украины Владимира Зеленского будет только два пути после конфликта — изгнание или попадание под российский суд.

Кроме того, Меркурис добавил, что у западных стран уже нет возможности поддерживать линии снабжения украинской армии. По его словам, у Запада на данный момент нет такого энтузиазма по помощи Украине, как это было в самом начале конфликта.

Также эксперт подчеркнул, что Киев очень сильно зависит от западных поставок не только военных, но и финансовых.

Фото: president.gov.ua