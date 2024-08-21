Нападение украинской армии на Курскую область не сможет изменить провальное положение ВСУ в зоне боевых действий на Донбассе, Украина не сможет вернуть Крым и новоприсоединенные российские территории. Об этом говорится в публикации французского издания Le Point.
"Диспропорция сил такова, что кажется нереальным думать, что она вернет себе все территории, потерянные в 2014 году и даже в феврале 2022 года", — говорится в публикации Le Point.
Автор материала утверждает, что сейчас украинская армия сильно выдохлась и у нее большие потери по сравнению с ВС РФ. При этом повседневная жизнь жителей Украины не улучшается, а наоборот, становится все более тяжелой.
Кроме того, в статье напомнили о том, что во время президентства Джо Байдена пакет военной помощи Украине в 60 млрд долларов пытались одобрить на протяжении полугода. Поэтому после прихода нового главы американского государства, есть вероятность, что Киев больше не будет получать такой щедрой поддержки.
Фото: president.gov.ua
CNN: в аэропорту Японии задержали 201 рейс из-за пропавших из магазина ножниц
В Японии были задержаны несколько сотен рейсов, а некоторые и вовсе отменены по причине пропажи ножниц. О произошедшем информировал телеканал из США со штаб-квартирой в Атланте CNN.
Офицер Дэвис: Запад никогда не догонит Россию в производстве вооружений
Западные государства никогда не смогут достичь такой же степени развития в области военно-промышленного комплекса, которую достигла Российская Федерация. Такое мнение высказал в социальных сетях офицер Вооружённых сил Штатов в отставке Дэниел Дэвис.
ВТБ предупреждает о новой тактике мошенников
Специалисты ВТБ раскрыли новую тактику мошенников, которые теперь арендуют банковские карты для вывода средств, похищенных в результате мошеннических действий.
Миколог Кассанелли: при употреблении ложных грибов важно оперативно вызвать скорую помощь
Старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений КубГУ, миколог Доменик Кассанелли в беседе с NewsInfo.Ru рассказал о рисках, связанных с ложными грибами. Многие грибники знакомы с тем, что среди грибов существуют так называемые двойники — например, есть боровик и его ложный аналог, или настоящие опята и ложные.