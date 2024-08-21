Нападение украинской армии на Курскую область не сможет изменить провальное положение ВСУ в зоне боевых действий на Донбассе, Украина не сможет вернуть Крым и новоприсоединенные российские территории. Об этом говорится в публикации французского издания Le Point.

"Диспропорция сил такова, что кажется нереальным думать, что она вернет себе все территории, потерянные в 2014 году и даже в феврале 2022 года", — говорится в публикации Le Point.

Автор материала утверждает, что сейчас украинская армия сильно выдохлась и у нее большие потери по сравнению с ВС РФ. При этом повседневная жизнь жителей Украины не улучшается, а наоборот, становится все более тяжелой.

Кроме того, в статье напомнили о том, что во время президентства Джо Байдена пакет военной помощи Украине в 60 млрд долларов пытались одобрить на протяжении полугода. Поэтому после прихода нового главы американского государства, есть вероятность, что Киев больше не будет получать такой щедрой поддержки.

Фото: president.gov.ua