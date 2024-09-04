Осталось не долго: Украинские генералы добровольно сдаются в плен русским солдатам

В ходе боевых действий в Донецкой Народной Республике командир одной из рот Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с подчинёнными сдался в плен российским войскам. Эту информацию предоставило Министерство обороны РФ агентству РИА Новости.
По сообщению ведомства, российские военные взяли в плен семь украинских военнослужащих. Кроме того, в ходе боёв были уничтожены бронеавтомобиль американского производства International MaxxPro и другая техника ВСУ.
Командир роты в составе Вооруженных Сил РФ с позывным "Виктор" рассказал, что сначала в плен к российским военным попали четыре бойца ВСУ: командир отделения и его подчинённые. После захвата в плен этих военнослужащих перевели к "Виктору". Позже к нему обратились товарищи с информацией о взятии в плен ещё трёх украинских солдат. Среди них оказались старшина, фельдшер и командир роты.
По словам пленного командира, из-за тяжёлых потерь в личном составе он остался с восемью подчинёнными.
Командир мотострелкового взвода ВС РФ с позывным "Сава" также прокомментировал этот инцидент. Он отметил, что в плен к российским военным попал командир роты 151-й бригады ВСУ. Во время допроса командир предоставил информацию о местонахождении других украинских формирований. Эта информация помогла российским войскам избежать потерь при дальнейшем продвижении в ДНР.
Фото: From Wikimedia Commons/ President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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