Украинский министр финансов Сергей Марченко в беседе с журналистами раскрыл информацию о ежедневных затратах страны на ведение военных действий. По его словам, эта сумма достигает примерно 120 миллионов евро, что эквивалентно 130 миллионам долларов США.

Таким образом, ежемесячные расходы Украины на оборону и безопасность составляют около 3,7 миллиардов евро. Это привело к образованию значительного дефицита в государственном бюджете, оцениваемого в 500 миллиардов гривен, что приблизительно равно 122 миллионам долларов США. Основная часть этих средств идет на нужды вооруженных сил, включая выплату заработной платы военнослужащим.

Для решения проблемы дефицита правительство Украины предложило ряд мер по увеличению налоговых поступлений. В частности, планируется ввести военный сбор на приобретение автомобилей и продажу недвижимости. По мнению министра, расширение базы налогообложения военным сбором позволит каждому работающему гражданину внести свой вклад в поддержку армии.

Однако бизнес-сообщество Украины негативно отреагировало на предлагаемые фискальные изменения. Например, представители автомобильного рынка выразили опасения, что введение сбора на покупку машин может привести к росту теневого сектора.

По прогнозам министра, в следующем году бюджет Украины может столкнуться с дополнительным дефицитом до 12 миллиардов долларов. Он также отметил, что в первом квартале текущего года министерству пришлось увеличить расходы на оборону на 4 миллиарда долларов.

В апреле этого года Сенат США одобрил законопроект о выделении более 60 миллиардов долларов на военную помощь Украине.

Фото: From Wikimedia Commons/ Spc. Andrew McNeil, U. S. Army