Пользователи социальной сети Twitter высмеяли президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Радио Sputnik.

Причиной для смеха стало то, что Зеленский сравнил президента России с драконом, уничтожающим страны.

"Я вижу, у него много времени на то, чтобы позировать для фотографий и путешествовать", — отметил один из пользователей социальной сети.

Другие читатели пришли к выводу, что Зеленский ведет себя как клоун, но при этом очень высокомерен.