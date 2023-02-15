Пользователи социальной сети Twitter высмеяли президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Радио Sputnik.
Причиной для смеха стало то, что Зеленский сравнил президента России с драконом, уничтожающим страны.
"Я вижу, у него много времени на то, чтобы позировать для фотографий и путешествовать", — отметил один из пользователей социальной сети.
Другие читатели пришли к выводу, что Зеленский ведет себя как клоун, но при этом очень высокомерен.
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