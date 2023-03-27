Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью "За отвагу" десятилетнего жителя Брянской области Федора Симоненко. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Школьник был представлен к награде за свою храбрость, проявленную во время нападения украинских террористов на село в Брянской области ,2 марта.

Ребенок получил огнестрельное ранения, однако сумел помочь спрятаться от боевиков двум маленьким девочкам, а потом вывел их в безопасное место.

Награда присвоена "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга".