Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом, целью которого дестабилизировать ситуацию в Запорожской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Взрывы, которые устроили украинские боевики, утверждает Рогов, являются элементом запугивания.

Теракт в Мелитополе произошел в четверг, 23 марта, утром. Взрыв был произведен недалеко от пожарной части. В ходе инцидента пострадал сотрудник правоохранительных органов.