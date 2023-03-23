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  • Опубликована сегодня в 9:56

Рогов: теракт в Мелитополе призван дестабилизировать ситуацию в Запорожской области

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом, целью которого дестабилизировать ситуацию в Запорожской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Взрывы, которые устроили украинские боевики, утверждает Рогов, являются элементом запугивания.

Теракт в Мелитополе произошел в четверг, 23 марта, утром. Взрыв был произведен недалеко от пожарной части. В ходе инцидента пострадал сотрудник правоохранительных органов.

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