Тамбовская область расширила круг получателей единовременной выплаты в размере 1 миллиона рублей за гибель военнослужащего в ходе СВО. Теперь, помимо супругов, родителей и несовершеннолетних детей, право на компенсацию получат совершеннолетние братья и сестры погибшего, если у него не было детей старше 18 лет. Об этом сообщил губернатор Максим Егоров в своем Telegram-канале.
Законопроект, предусматривающий данную меру поддержки, был принят депутатами Тамбовской областной думы. Ранее право на выплату имели только супруги, состоявшие в зарегистрированном браке на момент гибели участника СВО, родители (усыновители), несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети-инвалиды, а также обучающиеся на очной форме дети до 23 лет и лица, находившиеся на иждивении погибшего.
Губернатор подчеркнул, что данная мера направлена на поддержку семей погибших участников СВО и выполняет поручение президента России Владимира Путина о всесторонней защите участников СВО и их близких.
В Тамбовской области, помимо федеральной компенсации, предусмотрена региональная выплата в размере 1 миллиона рублей членам семей военнослужащих и сотрудников Росгвардии, погибших при исполнении боевых задач в ходе спецоперации на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Выплата делится поровну между всеми членами семьи.
Фото: From Wikimedia Commons/ Alexander Novikov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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