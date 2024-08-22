Командир "Ахмата" заявил об уверенной победе ВС РФ в СВО

Россия обязательно одержит победу в специальной военной операции (СВО) на Украине, РФ обречена на это. Такое заявление сделал командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

"Опять же повторяюсь, как и раньше. Мы с вами должны осознанно для себя сделать вывод окончательно, раз и навсегда, что Россия обречена на победу", - заявил генерал-майор в своем очередном видео, говоря о ситуации в зоне боевых действий на курском направлении.

Он подчеркнул, что у Москвы нет другого варианта, кроме как одержать победу в спецоперации на Украине.

Стоит отметить, что два дня назад Алаудинов в комментарии китайскому корреспонденту заявил о том, что не только боевые действия в Курской области, но и в принципе вся спецоперация на Украине.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/The Ministry of Defence of the Russian Federation