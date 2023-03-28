Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях в Кировской и Челябинской областях. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Министр посмотрел как работает автоматизированная линия производств различных снарядов и авиационных ракет.

Отметим, что ранее в России для нужд специальной военной операции в несколько раз увеличили производство управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь", необходимых для уничтожения танков Abrams и Leopard.