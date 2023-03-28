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  • Опубликована сегодня в 16:17

Шойгу проинспектировал оборонные предприятия в Кировской и Челябинской областях

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях в Кировской и Челябинской областях. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Министр посмотрел как работает автоматизированная линия производств различных снарядов и авиационных ракет.

Отметим, что ранее в России для нужд специальной военной операции в несколько раз увеличили производство управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь", необходимых для уничтожения танков Abrams и Leopard.

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