Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях в Кировской и Челябинской областях. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
Министр посмотрел как работает автоматизированная линия производств различных снарядов и авиационных ракет.
Отметим, что ранее в России для нужд специальной военной операции в несколько раз увеличили производство управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь", необходимых для уничтожения танков Abrams и Leopard.
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