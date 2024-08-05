13 Швейцарских граждан могут помогать Украине в зоне СВО, что не нравится правительству

Власти Швейцарии начали расследование в отношении 13 граждан страны, подозреваемых в участии в боевых действиях на Украине в качестве наемников. Эта деятельность нарушает швейцарский закон, запрещающий гражданам служить в иностранных армиях. Об этом сообщил представитель швейцарской военной юстиции Мартин Имменхаузер.
За нарушение этого закона предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет или штрафа. Одним из подозреваемых является 36-летний Йона Нейдхарт, который сам явился в полицию и заявил о своем участии в конфликте на стороне Украины.
Напомним, что в марте Министерство обороны России сообщало о более чем 13 тысячах иностранных наемников, прибывших на Украину с начала конфликта. Наибольшее число наемников, по данным ведомства, прибыло из Польши, Грузии и США.
Ситуация с расследованием в отношении швейцарских граждан подчеркивает сложность и противоречивость вопроса об участии иностранных добровольцев в вооруженных конфликтах. С одной стороны, многие страны запрещают своим гражданам участвовать в боевых действиях за рубежом. С другой стороны, существует и моральный аспект — право человека защищать свои идеалы и ценности.
Швейцарские власти стоят перед непростой задачей: обеспечить соблюдение закона и одновременно учесть сложные обстоятельства, в которых оказались их граждане, решившие взять в руки оружие. Исход этих расследований может стать важным прецедентом для других стран, столкнувшихся с подобной проблемой.
Фото:From Wikimedia Commons/ Petty Officer 1st Class Carmichael Yepez
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