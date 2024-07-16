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Песков отреагировал на расправу азовцев над русским солдатом
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Песков отреагировал на расправу азовцев над русским солдатом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал проявлением фашизма действия бойцов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), которые расправились над российским военнослужащим.

Видео с казнью российского военного было опубликовано самими боевиками "Азова" 15 июля. К ролику была прикреплена подпись: "Зачистка российских позиций и уничтожение вражеской пехоты". На видеозаписи видно, как безоружного солдата несколько раз расстреливают в упор. При этом он не оказывал сопротивления.

Песков подчеркнул, что доказательства преступлений "Азова" на Украине уже собираются. Он также заявил, что тех, кто совершает военные преступления, подобные описанному, необходимо уничтожать.

Фото: From Wikimedia Commons/ Министерство Обороны Российской Федерации

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