Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал проявлением фашизма действия бойцов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), которые расправились над российским военнослужащим.
Видео с казнью российского военного было опубликовано самими боевиками "Азова" 15 июля. К ролику была прикреплена подпись: "Зачистка российских позиций и уничтожение вражеской пехоты". На видеозаписи видно, как безоружного солдата несколько раз расстреливают в упор. При этом он не оказывал сопротивления.
Песков подчеркнул, что доказательства преступлений "Азова" на Украине уже собираются. Он также заявил, что тех, кто совершает военные преступления, подобные описанному, необходимо уничтожать.
Фото: From Wikimedia Commons/ Министерство Обороны Российской Федерации
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