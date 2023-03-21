В районе крымского Джанкоя сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Обломки уничтоженного беспилотника упали на магазин и домовладение. В результате происшествия пострадал один человек.
В настоящее время подробности происшествия уточняются. Будет решаться вопрос о компенсации.
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