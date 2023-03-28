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  • Опубликована сегодня в 15:17

Минобороны РФ: ПВО впервые сбила ракету GLSDB

Система противовоздушной обороны России впервые перехватила снаряд GLSDB в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Где именно был перехвачен снаряд, не уточняется. Кроме того, за истекшие сутки было уничтожено 18 снарядов РСЗО HIMARS.

Отметим, что самонаводящиеся ракеты GLSDB были включены в новый пакет помощи киевскому режиму от США зимой. Снаряд представляет из себя авиабомбу с двигателем, дальностью стрельбы 150 км.

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