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Минобороны сообщило об уничтожении трех пусковых установок ЗРК Patriot
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Армия России уничтожила пусковые установки Patriot в зоне СВО

Минобороны сообщило об уничтожении трех пусковых установок ЗРК Patriot

Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали три пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом информировало Министерство обороны РФ в сводке о происходящем на территории СВО.

Как сообщается, обнаруженные цели подверглись ликвидации оружием дальнего боя, а точнее авиацией, БПЛА и ракетным оружием.

Кроме сооружений, предназначенных для размещения ракет зенитного ракетного комплекса, который к тому же состоит на вооружении Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки и армий ряда других государств, недавно упомянутым оружием были осуществлены удары по боевому формированию, организованному для перевозки в поезде, пункту управления беспилотными летательными аппаратами, а также территориям, на которых находилась живая сила или боевая техника противника.

Фото: commons. wikimedia. org / Bogdan Pantilimon (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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