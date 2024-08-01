Армия России уничтожила пусковые установки Patriot в зоне СВО

Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали три пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом информировало Министерство обороны РФ в сводке о происходящем на территории СВО.
Как сообщается, обнаруженные цели подверглись ликвидации оружием дальнего боя, а точнее авиацией, БПЛА и ракетным оружием.
Кроме сооружений, предназначенных для размещения ракет зенитного ракетного комплекса, который к тому же состоит на вооружении Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки и армий ряда других государств, недавно упомянутым оружием были осуществлены удары по боевому формированию, организованному для перевозки в поезде, пункту управления беспилотными летательными аппаратами, а также территориям, на которых находилась живая сила или боевая техника противника.
Фото: commons. wikimedia. org / Bogdan Pantilimon (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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