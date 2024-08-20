Новый FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский»: устойчивость к РЭБ и применение в Курской области

Российские вооружённые силы начали использовать в Курской области новый FPV-дрон, который показывает высокую устойчивость к различным средствам радиоэлектронной борьбы. Об этом рассказал военный аналитик Виктор Литовкин на портале Aif. ru.



Литовкин отметил, что дрон управляется без использования ретрансляторов и радиосвязи, при помощи проводного соединения.



"Кабель специального оптоволоконного типа может разворачиваться на расстояние до 20 километров. Это обеспечивает надёжную связь и высокое качество изображения на экране оператора, что улучшает управление", — добавил эксперт.



Средства РЭБ оказываются неэффективными против этого БПЛА, который был разработан в Великом Новгороде и получил название "Князь Вандал Новгородский".



По мнению Литовкина, данное устройство нельзя считать "передовым шагом", так как более ранние модели противотанковых управляемых снарядов также использовали проводное управление.



"В данном случае это можно рассматривать как параллельное развитие: просто хороший тип вооружения, который появился в ходе специальной военной операции", — подытожил аналитик.



С 13 августа стало известно, что беспилотник активно применяется российскими войсками в Курской области, его разработал новгородский центр "Ушкуйник".

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