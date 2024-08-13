NYT: атака ВСУ на Курскую область не ослабила наступление ВС РФ на Донбассе

Нападение украинской армии на Курскую область не смогло ослабить наступление российских войск под Дзержинском и Часовым Яром. Об этом сообщает американское издание The New York Times (NYT), приводя комментарии военных ВСУ.

"Никакого ослабления не чувствуется. Тяжело. К сожалению, давление России не снижается", — заявил NYT Артем Джепко из бригады Нацполиции Украины, которая сейчас находится пол Часовым Яром.

Такое же мнение выразил командир взвода ВСУ Евгений Строкан, говоря о торецком направлении. Он подчеркнул, что подразделения не чувствуют снижения интенсивности наступления российской армии.

Во вторник, 13 августа Минобороны России опубликовало очередную сводку по ситуации на курском направлении. По данным оборонного ведомства, ВСУ с 6 августа потеряли до 2030 военнослужащих, а также сотню единиц различной военной техники.

Также напомним, что сегодня МО РФ сообщило о переходе населенного пункта Лисичное в ДНР под контроль России.

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