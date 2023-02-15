Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политика Запада по превращению Украины в антироссийский плацдарм достигла точки невозврата. Об этом он сообщил во время выступления в Госдуме.
"В последние годы такая линия Вашингтона и европейских сателлитов достигла точки невозврата", — отметил дипломат.
Лавров добавил, что Москва уже давно не питает иллюзий в отношении истинных планов западников.
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