В Министерстве иностранных дел России прокомментировали информацию о том, что Чехия конфисковала марокканские танки и передала их Украине. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.

Марокко еще до начала спецоперации на Украине заключило контракт с чешской компанией на модернизацию 130 танков Т-72Б, которые были куплены в Белоруссии. 56 изделий были возвращены королевству.

Как отметили в министерстве, оставшиеся 74 танка были фактически экспроприированы чешской стороной для дальнейшей передаче киевскому режиму.

Данный случай в МИД оценили как вопиющий, свидетельствующий о враждебном России курсе Праги.