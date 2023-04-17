В Министерстве иностранных дел России прокомментировали информацию о том, что Чехия конфисковала марокканские танки и передала их Украине. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.
Марокко еще до начала спецоперации на Украине заключило контракт с чешской компанией на модернизацию 130 танков Т-72Б, которые были куплены в Белоруссии. 56 изделий были возвращены королевству.
Как отметили в министерстве, оставшиеся 74 танка были фактически экспроприированы чешской стороной для дальнейшей передаче киевскому режиму.
Данный случай в МИД оценили как вопиющий, свидетельствующий о враждебном России курсе Праги.
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