Российские войска уничтожили инженерную машину разграждения ВСУ в Курской области

Военнослужащие российской армии уничтожили в приграничном районе Курской области инженерную машину разграждения ИМР-2М украинской армии с помощью беспилотника "Ланцет". Об этом сообщает Минобороны России.
Уточняется, что в уничтожении техники ВСУ принимали участие военные из подразделения группировки войск "Север".
"После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по ИМР-2М противника
Российские войска продолжают проведение операции по уничтожению ВСУ в Курской области и недопущения прорыва украинской армии вглубь российской территории.
Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin
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