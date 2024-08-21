Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.08.2024 : 90,6944
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.08.2024 : 100,204
Минобороны: ВС РФ уничтожили
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Российские войска уничтожили инженерную машину разграждения ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС РФ уничтожили "Ланцетом" инженерную машину ВСУ под Курском

Военнослужащие российской армии уничтожили в приграничном районе Курской области инженерную машину разграждения ИМР-2М украинской армии с помощью беспилотника "Ланцет". Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что в уничтожении техники ВСУ принимали участие военные из подразделения группировки войск "Север".

"После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по ИМР-2М противника

Российские войска продолжают проведение операции по уничтожению ВСУ в Курской области и недопущения прорыва украинской армии вглубь российской территории.

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Мир

Бундесвер отказался комментировать поставки запчастей ВСУ в Курской области

Бундесвер отказался комментировать поставки запчастей ВСУ в Курской области

Арне Коллатц, официальный представитель оборонного ведомства Германии, уклонился от прямого ответа на вопрос о возможных поставках немецкими компаниями запасных частей для военной техники украинских вооруженных сил, действующих на территории Курской области России.

Читать полностью
Захарова: Армения пытается вину за свои ошибки переложить на Россию

Захарова: Армения пытается вину за свои ошибки переложить на Россию

Реакция Армении на заявление главы МИД России Сергея Лаврова об исполнении трехсторонних договоренностей говорит о том, что Ереван предпринимает попытки возложить ответственность за свои ошибки и стратегические просчеты на Россию.

Читать полностью

Общество

Жена Дмитрия Диброва опубликовала фото с сыновьями:

Жена Дмитрия Диброва опубликовала фото с сыновьями: "Сколько силикона"

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва похвасталась сногсшибательной фигурой в купальнике и показала сыновей.

Читать полностью
Астролог Зак: нельзя называть ребенка именем его отца

Астролог Зак: нельзя называть ребенка именем его отца

Когда человек меняет имя и отчество, он создает себе новую личность. Благодаря этому он может с чистого листа начинать жизнь, отказавшись от своей прошлой судьбы. Об этом NewsInfo.Ru сообщил астролог и таролог по бизнесу и отношениям Борис Зак.

Читать полностью

Новости