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Перинчек: провал ВСУ под Курском откроет новые фронты внутри Украины
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В Турции рассказали, как провал ВСУ в Курской области повлияет на фронт

Перинчек: провал ВСУ под Курском откроет новые фронты внутри Украины

Провал украинской армии в Курской области откроет новые фронты внутри Украины. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал глава турецкой партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек. По его словам, Запад сейчас находится в панике.

Эксперт считает, что своими действиями в российском регионе Киев пытается втянуть в этот конфликт страны Североатлантического альянса, а также сесть за стол переговоров с "сильной позицией". Однако, как считает эксперт, все эти усилия не приведут к результату.

"Украина попала в еще большую пропасть. Ожидаемый провал ВСУ в Курской области откроет фронты внутри самой Украины", — заявил Перинчек.

Кроме того, турецкий политик подчеркнул, что сейчас НАТО также терпит поражение не только на Украине, но и в войне между Израилем и Палестиной, китайско-тайваньском направлении, а также в Сирии.

Он считает, что все эти события, включая украинский конфликт и действия в Курской области, являются признаком паники и спешки.

Фото: flickr/President Of Ukraine

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