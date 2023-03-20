Российские десантники применили против украинских боевиков специальное антидиверсионное оружие. Об этом сообщил командир подразделения ВДВ.

По словам военнослужащего, это очень "полезная штуковина". Радиус поражения под водой составляет 200 метров, что не оставляет шансов для врага.

Оружие было применено на берегу Каховского водохранилища, когда российские бойцы отражали атаки противника.