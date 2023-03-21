Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет реагировать на поставку киевскому режиму боеприпасов с объединенным ураном. Об этом сообщает РИА Новости.
Реакция последовала на заявление заместителя министра обороны Великобритании Аннабель Голди, которая опубликовала документ, согласно которому Лондон будет поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.
Путин отметил, что Западные страны собираются вести боевые действия до последнего украинца. На это Россия будет вынуждена реагировать.
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