Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон вскоре предоставит киевскому режиму очередной пакет военной помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня я авторизую 34-е выделение оружия и снаряжения США Украине объемом 350 миллионов долларов", — отметил Блинкен.

В новый пакет помощи войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и БМП Bradley, артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые боеприпасы, моторные лодки и прочее снаряжение.