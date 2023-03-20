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  • Опубликована сегодня в 20:56

США окажут очередную помощь Украине на $350 млн

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон вскоре предоставит киевскому режиму очередной пакет военной помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня я авторизую 34-е выделение оружия и снаряжения США Украине объемом 350 миллионов долларов", — отметил Блинкен.

В новый пакет помощи войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и БМП Bradley, артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые боеприпасы, моторные лодки и прочее снаряжение.

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