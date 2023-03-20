Президент Чехии Петр Павел заявил, что у киевского режима есть всего одна попытка начать контрнаступление. Об этом он сообщил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

"Я считаю, что у Украины будет только одна попытка на проведение крупного контрнаступления. Поэтому если Киев примет решение на проведение контрнаступления, и оно провалится, то ему будет невероятно трудно найти новые средства", — подчеркнул Павел.

По словам политика, контрнаступление должно начаться в течение нескольких месяцев, после следующей зимы странам Запада будет сложно оказывать поддержку режиму на том же уровне.