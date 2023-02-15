Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал руководителей регионов не раскрывать информацию о количестве погибших военнослужащих в ходе СВО. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что погибшие сами выбрали свой путь. Гораздо важнее уделять внимание поддержке их семей, нежели раскрывать количество погибших.

Кадыров отметил, что при выполнении воинского долга потери неизбежны.