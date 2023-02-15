Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал руководителей регионов не раскрывать информацию о количестве погибших военнослужащих в ходе СВО. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Политик подчеркнул, что погибшие сами выбрали свой путь. Гораздо важнее уделять внимание поддержке их семей, нежели раскрывать количество погибших.
Кадыров отметил, что при выполнении воинского долга потери неизбежны.
"Но я не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях. Наши парни сами выбирают этот героический путь. Осознанно. Командующий состав делает всё, чтобы максимально сберечь жизни воинов. Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом — столько", — отметил глава Чечни.
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