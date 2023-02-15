Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.02.2023 : 74,2077
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.02.2023 : 79,5654
  1. Главная
  2. Страна
  • Опубликована сегодня в 19:44

Глава Чечни призвал не раскрывать информацию о погибших военнослужащих

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал руководителей регионов не раскрывать информацию о количестве погибших военнослужащих в ходе СВО. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что погибшие сами выбрали свой путь. Гораздо важнее уделять внимание поддержке их семей, нежели раскрывать количество погибших.

Кадыров отметил, что при выполнении воинского долга потери неизбежны.

"Но я не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях. Наши парни сами выбирают этот героический путь. Осознанно. Командующий состав делает всё, чтобы максимально сберечь жизни воинов. Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом — столько", — отметил глава Чечни.

Мир

Международный экономический форум СНГ в Москве пройдет с участием генсека ШОС

Политик из Шанхая приглашен генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым на пленарное заседание, которое состоится 17 марта

Читать полностью

Военная поддержка Грузии и Молдавии взята под контроль странами НАТО

Список также дополнили Босния и Герцеговина, как "партнёры, которые находятся в опасности"

Читать полностью

Общество

Вице-президент Зверева: кинофестиваль "Дух огня" сохранил международный статус

В программу мероприятия вошли шесть российских и семь иностранных картин

Читать полностью

Издательские дома активизируют формат саммари, или "завуалированное пиратство"

Это означает, что в дальнейшем содержание книг жанра нон-фикшн будет содержать ключевые идеи произведения без использования оригинального текста или определенных отрывков

Читать полностью

Новости