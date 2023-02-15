Политик Стефано Вальдегамбери выразил мнение, что слова Сильвио Берлускони о президенте Украины Владимире Зеленском отражают мнение большей части итальянского народа.
Жители Италии выступают против поставок оружия киевскому режиму и поддерживают слова Берлускони.
Вальдегамбери также отметил, что необходимо найти посредника для мирных переговоров.
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