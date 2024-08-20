Правительственная комиссия одобрила законное списание долгов участникам СВО и их родственникам

Участникам СВО и их родственникам будут списывать долги законно

Комиссия правительства по законодательной деятельности одобрила инициативу о списании долгов военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции (СВО), и членам их семей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Комиссия поддержала законопроект, который предусматривает списание кредитов и долгов за жилищно-коммунальные услуги для участников СВО и их близких в случае получения государственных наград, гибели военнослужащего или увольнения его со службы по достижении определённого возраста или по окончании контракта.

Источник "РИА Новости" в правительстве подтвердил, что законопроект был одобрен. Целью законопроекта является предоставление дополнительной поддержки военнослужащим, участвующим в СВО, и их семьям, включая прекращение обязательств по кредитным договорам и списание долгов по ЖКХ при определённых условиях.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что он направлен на закрепление законодательно дополнительных мер поддержки для лиц, проходящих или прошедших военную службу в районах проведения СВО, и членов их семей.

Ранее Банк России предложил кредитным организациям списать ипотечные долги жителям Белгородской, Брянской и Курской областей, чьи дома были разрушены в результате обстрелов. В случае полного разрушения заложенного жилья по ипотеке банкам рекомендуется рассмотреть возможность полного списания долга.

Также в число оснований для прекращения обязательств военнослужащих по кредитным договорам предлагается включить награждение государственными наградами за выполнение задач в ходе проведения СВО.

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