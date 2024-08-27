Вооруженные силы России успешно ведут бои около Карловского водохранилища, а также на угледарском направлении. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Первого канала".

"После освобождения Калиново у нас успехи возле Карловского водохранилища, идет наступление на Мемрике", — заявил советник Дениса Пушилина.

По его словам, если российские войска смогут добиться успеха на этом направлении, то в районе Карловского водохранилища ВСУ могут попасть в коте. Кроме того, он добавил, что около Констинтиновки южной ВС РФ взяли под свой контроль несколько опорных пунктов украинских войск, такой же успех возле Угледара.

Во вторник, 27 августа, Минобороны России, сообщило том, что российской армии удалось взять под свой контроль населенный пункт Орловка в ДНР.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation