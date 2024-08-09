Российский военнослужащий рассказал об успехах ВС РФ около Днепра

Российская армия сорвала попытку украинских войск форсировать Днепра в направлении Кинбурнской косы. Об этом РИА Новости сообщил военный из группировки войск "Днепр" с позывным "Икс".
Он уточнил, что украинские диверсанты пытались форсировать реку на 20 десантных лодках, однако были замечены российскими войсками. В результате ВСУ понесли огромные потери.
"Противник около 4 часов утра предпринял масштабную попытку форсирования водной преграды в направлении Кинбурнской косы", — сообщил военнослужащий "Икс".
Боец подчеркнул, что благодаря работе разведки удалось заметить ВСУ еще на правом берегу Днепра. Он также отметил, что в результате боевых действий часть плавательных средств была уничтожена, другая часть — подорвалась на минах у береговой линии.
Фото: commons.wikimedia.org
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