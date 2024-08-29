В приграничной зоне Курской области российские Вооружённые силы успешно применили беспилотный боеприпас «Ланцет» для поражения боевой бронированной машины и транспортного грузовика Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Как сообщили в Министерстве обороны России, разведывательные службы одного из подразделений группировки «Север» обнаружили перемещение бронетехники и грузового транспорта ВСУ по дорогам в пограничном районе Курской области. После подтверждения этих данных цели были точно поражены с помощью «Ланцета». В режиме реального времени за происходящим наблюдали с помощью специальных систем, которые зафиксировали интенсивное горение уничтоженных военных машин противника.
Ранее Минобороны России впервые сообщило о ликвидации британского бронетранспортёра Spartan. В список уничтоженной военной техники ВСУ также входят 155-мм американская гаубица M777, 152-мм пушка «Гиацинт-Б» и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Общие потери ВСУ составили до 360 военнослужащих.
На Украине обвиняют Зеленского в воровстве из пенсионного фонда
Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы, высказал своё мнение о действиях президента Украины Владимира Зеленского в своём блоге на YouTube. Он обвинил президента в присвоении средств, которые должны были пойти на пенсии, и в дестабилизации экономического состояния страны.
Сийярто: ЕС ханжески покупает нефть РФ через Индию
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что значительная часть ЕС продолжает покупать энергоносители России, обходя санкции через Индию, при этом критикуя Венгрию за прямые закупки российского сырья. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в соцсети.
Екатерина Гордон не стала извиняться перед певцом Шаманом
Юрист Екатерина Гордон объяснила, почему считает выступление певца Шамана в Оренбурге за 16 миллионов рублей неправильным.
Основатель Telegram Дуров семь лет не навещал отца в Санкт-Петербурге
Основатель Telegram Павел Дуров семь лет не навещал отца в Петербурге. Об этом сообщает "КП-Санкт-Петербург" со ссылкой на соседей Валерия Дурова.