В приграничной зоне Курской области российские Вооружённые силы успешно применили беспилотный боеприпас «Ланцет» для поражения боевой бронированной машины и транспортного грузовика Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как сообщили в Министерстве обороны России, разведывательные службы одного из подразделений группировки «Север» обнаружили перемещение бронетехники и грузового транспорта ВСУ по дорогам в пограничном районе Курской области. После подтверждения этих данных цели были точно поражены с помощью «Ланцета». В режиме реального времени за происходящим наблюдали с помощью специальных систем, которые зафиксировали интенсивное горение уничтоженных военных машин противника.

Ранее Минобороны России впервые сообщило о ликвидации британского бронетранспортёра Spartan. В список уничтоженной военной техники ВСУ также входят 155-мм американская гаубица M777, 152-мм пушка «Гиацинт-Б» и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Общие потери ВСУ составили до 360 военнослужащих.