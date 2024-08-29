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Меркурис: под Красноармейском ВСУ испытывают огромные проблемы
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"Линия фронта рушится": эксперт назвал неутешительные новости для ВСУ

Меркурис: под Красноармейском ВСУ испытывают огромные проблемы

Украинская армия испытывает огромные проблемы на красноармейском направлении (украинское название населенного пункта — Покровск). Об этом сообщил эксперт из Великобритании Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

"Мы видим, как рушится вся линия фронта ВСУ на покровском направлении, и это происходит молниеносно", — заявил аналитик.

Он добавил, что в конечном итоге российские войска возьмут под свой контроль Красноармейск, после чего у ВС РФ улучшится логистика, а также появится возможность для продвижения армии в сторону Днепра.

Стоит отметить, что сейчас именно на красноармейском (покровском) направлении украинская армия испытывает огромные проблемы, в то время как Россия продвигается и берет под свой контроль населенные пункты. Назначенные Киевом власти объявили об эвакуации из Красноармейска.

Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

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