Волонтеры рассказали о мести военных ВС РФ за смерть командира

Российские штурмовики ВС РФ из отряда "Урал" отомстили украинским войскам за смерть курганского командира, а также уничтожили опорный пункт ВСУ. Об этом сообщили в одном из волонтерских Telegram-каналов "Шадринск за победу".
"Воины из 137-й отдельной штурмовой бригады "Урал" отправили снаряд вражеской стороне", — говорится в сообщении.
Уточняется, что первый раз опорный пункт украинской армии был взят курганским командиром. Он смог ликвидировать во время стрелкового боя восемь военных ВСУ, однако не смог покинуть опорный пункт из-за обстрела украинской стороны.
В свою очередь, военнослужащие бригады "Урал" уточнили, что этим снарядом они смогли уничтожить опорный пункт ВСУ, тем самым отомстили за своего командира.
Фото: commons.wikimedia.org/ Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0)
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