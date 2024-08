Волонтеры рассказали о мести военных ВС РФ за смерть командира

Российские штурмовики ВС РФ из отряда "Урал" отомстили украинским войскам за смерть курганского командира, а также уничтожили опорный пункт ВСУ. Об этом сообщили в одном из волонтерских Telegram-каналов "Шадринск за победу".

"Воины из 137-й отдельной штурмовой бригады "Урал" отправили снаряд вражеской стороне", — говорится в сообщении.

Уточняется, что первый раз опорный пункт украинской армии был взят курганским командиром. Он смог ликвидировать во время стрелкового боя восемь военных ВСУ, однако не смог покинуть опорный пункт из-за обстрела украинской стороны.

В свою очередь, военнослужащие бригады "Урал" уточнили, что этим снарядом они смогли уничтожить опорный пункт ВСУ, тем самым отомстили за своего командира.

