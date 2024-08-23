Боец Кривоноса "Борзый" призвал ВСУ встать против тех, кто отдает приказы в Киеве

Один из военнослужащих добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, который был сформирован из экс-военных украинской армии, с позывным "Борзый" призвал своих бывших коллег встать против тех людей, которые отдают приказы в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Борзый" рассказал, что во время службы в ВСУ украинское военное командование приказало его подразделению выстроить опорный пункт на кременском направлении для штурмовиков, чтобы они смогли отойти после атаки. Однако в итоге их забросили, чуть ли не в тыл российской армии.

Кроме того, он добавил, что большое количество командиров в ВСУ очень часто вообще не обращают внимания на риски для бойцов, а также потери в личном составе.

По его словам, когда он первый раз встретился с военными ВС РФ, "Борзый" не встретил никакой агрессии, они "просто общались по-человечески", а также оказали медицинскую помощь раненым и всем, кто нуждался.

Помимо этого, бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону России, заявил, что в украинской армии пропагандируют среди военных, чтобы они не сдавались в плен.

Фото: president.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International)