Вице-президент США Камала Харрис отказалась передавать оружие Украине и вводить санкции против России за неделю до начала специальной военной операции РФ на Украине.
Об этом сообщает журнал Time со ссылкой на свои источники.
По их данным, в феврале 2022 года Владимир Зеленский встретился с Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности. Во время этой встречи Зеленский попросил Харрис ввести санкции против России и предоставить Украине вооружение, но Харрис отклонила оба запроса.
Издание также отмечает, что в отличие от президента США Джо Байдена и многих высокопоставленных американских чиновников, Харрис не посещала Украину с начала военной операции.
Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября.
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