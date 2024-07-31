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Time: Харрис за неделю до СВО отказалась передавать оружие Киеву
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Time: Харрис за неделю до СВО отказалась передавать оружие Киеву

Вице-президент США Камала Харрис отказалась передавать оружие Украине и вводить санкции против России за неделю до начала специальной военной операции РФ на Украине.

Об этом сообщает журнал Time со ссылкой на свои источники.

По их данным, в феврале 2022 года Владимир Зеленский встретился с Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности. Во время этой встречи Зеленский попросил Харрис ввести санкции против России и предоставить Украине вооружение, но Харрис отклонила оба запроса.

Издание также отмечает, что в отличие от президента США Джо Байдена и многих высокопоставленных американских чиновников, Харрис не посещала Украину с начала военной операции.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября.

Фото: flickr.com/Gage Skidmore(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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