Участники спецоперации, заключившие контракт с Минобороны РФ с 1 августа по 31 декабря 2024 года на срок от одного года, получат единовременную выплату в 400 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Документ опубликован на сервере органов государственной власти России. Выплата утверждена в качестве дополнительной меры социальной защиты военнослужащим-контрактникам ВС РФ.
"Постановляю установить гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу… и иностранным гражданам, которые заключили в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы… для выполнения задач специальной военной операции… единовременную денежную выплату в размере 400 тыс. рублей", — говорится в указе.
До 1 августа федеральная выплата за подписание контракта с МО составляла 195 тысяч руб. Также мобилизованным и контрактникам, участвующим в спецоперации, положены региональные выплаты.
Ранее президент подписал закон, расширяющий возможности получения страховой выплаты в случае гибели участника СВО его детьми в возрасте до 23 лет.
Фото: Министерство обороны РФ/Евгений Половодов (Creative Commons Attribution 4.0).
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