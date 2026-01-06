Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Рождественская открытка
Рождественская открытка
© commons.wikimedia.org is licensed under public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:57

Святки без правил: как отпраздновать древний праздник в 2026 году с весельем и без фанатизма

Святки в 2026 году начнутся 7 января и завершатся 18 января — эксперт

Святки в 2026 году — это редкий случай, когда официальные праздники, народные традиции и легкая вера в чудо мирно сосуществуют. Эти дни напоминают о древних обрядах и привычках, уходящих корнями в IV век, и стали временем, когда можно воссоздать старинные обычаи в современных реалиях, не привязываясь к строгим ритуалам. Святки сегодня — это скорее время для веселья и отдыха, чем для исполнения религиозных предписаний.

Что такое Святки

Название "Святки" происходит от слов "святой" и "святить". Это время, когда верующие вспоминают Рождество Христово, а те, кто не придерживается строгих религиозных традиций, просто используют этот период для встреч с близкими и приятных праздников.

Когда Святки в 2026 году

В 2026 году Святки начнутся 7 января, в день Рождества Христова, и завершатся 18 января, в Крещенский сочельник. Этот период длится 12 дней и образно называется временем "от звезды до воды". Звезда напоминает о рождении Иисуса, а вода — о крещенских купаниях.

Традиции Святок

Зима, темные дни и начало года всегда подталкивали людей к поиску радости и надежды, и Святки как раз служат для этого поводом.

Одной из самых известных традиций является колядование. Изначально это был языческий обряд в честь бога Коляды, связанный с обновлением года и солнечным циклом. Люди ходили по домам, пели обрядовые песни и получали угощение. Колядующие часто одевались в яркие костюмы, маски, изображая духов и фантастических существ. Они шумели, кричали и устраивали небольшие шалости, такие как закидывание дров в чужие дворы или временная блокировка дверей. Важно было, чтобы хозяева не отказывались от угощения, иначе это считалось плохой приметой.

Маски и костюмы служили защитой от духов: человек, надевая их, считал, что он останется незамеченным для злых сил. Со временем, колядки начали прославлять не языческих богов, а Рождество Христово. В ночь на Рождество по деревням ходили славельщики, поющие духовные песни, посвященные рождению Иисуса. Сегодня колядки можно увидеть на городских праздниках, а костюмы участников часто адаптируются под символы года, в 2026 году — Красную Огненную Лошадь.

Гадания на Святки

Гадания были и остаются спорной частью Святок. Несмотря на настороженное отношение Церкви, народ всегда интересовался этой традицией. На Святки гадали на суженого, на семейное счастье, урожай и благополучие. Наиболее "точными" считались ночи с 6 на 7 января, с 13 на 14 января и с 18 на 19 января. Сегодня гадания воспринимаются скорее как развлечение, чем как серьезная попытка узнать свою судьбу.

Народные гулянья на Святки

Святки никогда не обходились без веселья. Молодежь устраивала игры, каталась с горок, водила хороводы. Праздничная программа включала песни, танцы, загадки и переодевания. Девушки часто наряжались в мужскую одежду, а парни — в женскую. В домах ставили вертепы — кукольные представления по библейским сюжетам.

Святочное застолье

После 6 января, когда заканчивается рождественский пост, Святки становятся временем обильных застолий. На столе обязательно были кутья или сочиво, блины и пироги, гуся с яблоками, сбитень, узвар, кисель и фигурное печенье — козули. Кутью подавали трижды — 6, 14 и 18 января. Колядующих угощали пирожками — калитками.

Приметы на Святки

Святки обросли множеством примет, и вот некоторые из них:

  • мусор до 14 января не выносят;

  • родившимся в эти дни обещают удачу;

  • ссоры сулят долгие конфликты;

  • теплая погода на Рождество предвещает холодную весну;

  • ясные морозные дни — к хорошему урожаю.

Сегодня Святки уже не являются строгим набором правил. Это скорее пауза между праздниками, когда можно замедлить темп жизни, встретиться с близкими и вспомнить традиции — без фанатизма, но с настроением и удовольствием.

