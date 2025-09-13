Рецепт, который разрывает шаблоны: свиной рулет, скрывающий в луковой шелухе настоящую магию вкуса

Представьте себе закуску, которая выглядит как произведение искусства и подходит для любого повода — от повседневного завтрака до праздничного стола. Этот свиной рулет в луковой шелухе не только вкусен, но и универсален. Давайте разберёмся, как приготовить его шаг за шагом, чтобы он получился идеальным!

Ингредиенты

Свиная грудинка: 1 кг (выберите кусок с мясной прослойкой, не слишком толстый для удобства сворачивания)

Соль: по вкусу

Чёрный молотый перец: по вкусу

Сухие специи: по вкусу

Порошок горчицы: по вкусу

Базилик: по вкусу

Лавровый лист: 2 шт.

Луковая шелуха: по вкусу

Вода: 2 л

Пошаговое приготовление

Возьмите цельный кусок сала с мясной прослойкой. Не берите слишком толстый, иначе его сложно будет свернуть в рулет. Острым ножом прорежьте кусок поперёк, срезая одну прослойку, но не до конца.

В тарелке соедините соль, перец, сухую горчицу и базилик. Можно добавить паприку или любимые специи по вкусу. Промажьте весь кусок смесью, тщательно втирая руками. Не жалейте специй — лишнее уйдёт при варке. Для начинки подойдут кусочки моркови, болгарского перца или веточки укропа.

Начните сворачивать с прорезанной части без кожи, затем заверните в кожу. Туго перевяжите ниткой в несколько слоёв для надёжности. Положите немного луковой шелухи в кастрюлю, добавьте рулет, ещё шелухи, лавровый лист и залейте водой так, чтобы она полностью покрывала рулет. Доведите до кипения и варите 2–2,5 часа на слабом огне. Время зависит от толщины рулета. Выберите подходящую кастрюлю — ссылка на статью в конце рецепта.

Выньте рулет, остудите до комнатной температуры, затем уберите в холодильник на несколько часов. Для насыщенного аромата можно смазать снаружи измельчённым чесноком. Нарежьте кружками и подавайте. В охлаждённом виде рулет легко режется тонкими пластинами — идеально для бутербродов.