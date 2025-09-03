Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Рагу из телятины с овощами
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:22

Быстрый способ приготовить мясо с грибами, который удивит даже новичков

Смешайте свинину и шампиньоны с яблочным соком по кулинарному рецепту

Представьте: сочное мясо, пропитанное яблочным ароматом, тает во рту вместе с нежными грибами. Это блюдо идеально для семейного ужина или праздничного стола — простое, вкусное и всегда выручает. Я, Мария, автор этого рецепта, расскажу, как приготовить его быстро и без хлопот.

Ингредиенты

  • Свинина (или любое другое мясо, мякоть) — 600 г
  • Шампиньоны — 400 г
  • Яблочный сок — 100 мл
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Перец черный молотый — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу

Подготовка продуктов

Сначала подготовьте все ингредиенты по списку. Можете взять любое мясо: говядину, баранину, курицу или индейку — просто учтите, что калорийность и время приготовления изменятся. Добавьте свои любимые специи, если хотите.

Пошаговое приготовление

Подготовьте мясо. Вымойте свинину, обсушите и нарежьте средними кубиками. Возьмите мякоть без костей — подойдет окорок, лопатка или вырезка. Замаринуйте мясо. Полейте его растительным маслом, посыпьте солью и перцем. Перемешайте и оставьте на 30 минут.

Обработайте грибы. Вымойте и обсушите шампиньоны. Крупные разрежьте пополам, мелкие оставьте целыми. Используйте свежие молодые грибы; если возьмете другие (например, лесные), предварительно отварите их.

Нарежьте овощи. Лук порубите полукольцами или мелкими кубиками. Чеснок мелко порубите (или замените на 1 ст. л. сухого чеснока).

Обжарьте грибы. Прогрейте сковороду на сильном огне. Выложите грибы и жарьте 5 минут до золотистого цвета, помешивая. Переложите на тарелку. Если сковорода не тефлоновая, добавьте немного масла.

Обжарьте мясо. В ту же сковороду выложите свинину с маринадом. Жарьте на сильном огне 5 минут до румяной корочки, помешивая. Добавьте овощи. Посыпьте мясо луком и чесноком. Жарьте вместе еще 2-3 минуты.

Соберите все вместе. Верните грибы в сковороду. Влейте яблочный сок, добавьте паприку, соль и перец. Перемешайте и тушите под крышкой на слабом огне 10-15 минут.

Разложите готовое мясо с грибами по тарелкам, посыпьте зеленью и наслаждайтесь.

