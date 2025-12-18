Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:24

Свежесть по документам, риск — на столе: Россельхознадзор вскрыл яичную махинацию

Россельхознадзор выявил незаконное продление сроков годности куриных яиц в Приморье — PrimaMedia

В Приморском крае проверка Россельхознадзора выявила нарушения при оформлении документов на куриные яйца, связанные с неправомерным продлением сроков их годности. Речь идет о действиях, зафиксированных в федеральной системе прослеживаемости "Меркурий", которые затрагивают десятки тысяч единиц продукции. Об этом сообщает PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора Приморья.

Нарушения при оформлении документов

По итогам проверки, проведенной 16 декабря, официальное предостережение было вынесено сельскохозяйственному акционерному обществу "Белореченское", зарегистрированному в Находке. Специалисты установили, что при оформлении производственных ветеринарных сопроводительных документов были указаны сроки годности, не соответствующие характеристикам исходного сырья.

"Оформлен производственный ветеринарный сопроводительный документ на 7,3 тысячи куриных отборных яиц с датой производства 27 августа и сроком годности до 21 сентября. При этом продукция выработана из идентичного сырья, но с меньшим сроком годности", — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Детали выявленных несоответствий

Как уточнили в ведомстве, для большей части партии — свыше 7,2 тысячи яиц — сырьем послужили куриные яйца с датой производства 17-19 августа и сроком годности до 11-13 сентября. Таким образом, при переработке фактически был указан более длительный срок хранения, чем позволяли свойства исходной продукции.

Аналогичные нарушения выявлены еще в двух производственных документах, оформленных на 9,8 тысячи яиц. В общей сложности речь идет о 17,1 тысячи единиц продукции, срок годности которых был продлен без учета реальных характеристик сырья.

Реакция надзорного ведомства

В Россельхознадзоре подчеркнули, что подобные действия противоречат требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", федеральному закону "О качестве и безопасности пищевых продуктов", а также правилам электронного оформления ветеринарных сопроводительных документов.

Специалисты также сообщили, что это не единичный случай. С начала 2025 года в Приморском крае уже зафиксировано три нарушения при производстве яичной продукции, связанные с отсутствием либо искажением информации в системе электронного документооборота.

